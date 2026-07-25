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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Delantero argentino de Inter Miami generó gran preocupación por fuerte caída y golpe en la cabeza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Germán Berterame quedó tendido sobre el césped tras chocar en el aire con Efraín Morales durante el partido ante Montreal.

Delantero argentino de Inter Miami generó gran preocupación por fuerte caída y golpe en la cabeza
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El delantero argentino de Inter Miami Germán Berterame, que también tiene nacionalidad mexicana, generó gran preocupación luego de sufrir un fuerte impacto durante el partido ante Montreal, tras el cual quedó tendido sobre el terreno de juego y debió ser retirado en ambulancia.

Berterame chocó en el aire con el defensor boliviano Efraín Morales dentro del área y cayó sobre el césped, mientras el colombiano Brayan Vera pidió de inmediato el ingreso de las asistencias médicas al advertir el estado del atacante.

Después de varios minutos de atención, el futbolista fue inmovilizado, retirado en camilla y trasladado en una ambulancia que ingresó al campo. El árbitro cobró penal para Inter Miami por la acción y Luis Suárez convirtió el lanzamiento para establecer el 1-0.

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