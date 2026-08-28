Guillermo Hoyos admitió que Messi influye en las decisiones de Inter Miami

Guillermo Hoyos, entrenador interino de Inter Miami, admitió este viernes que Lionel Messi tiene una influencia real en las decisiones que adopta el club, incluso en asuntos relevantes como la elección del nuevo director técnico.

Las declaraciones del argentino se produjeron un día después de que la institución anunciara la llegada de Cristian "Kily" González para hacerse cargo del equipo y reemplazar al propio Hoyos.

"Creo que tiene una injerencia igual que la que pueden llegar a tener jugadores de esas personalidades y esa grandeza. Yo me imagino que también debe ser así en otros lugares", señaló Hoyos antes del entrenamiento.

El actual entrenador continuará al mando del equipo hasta que González reciba los permisos de trabajo necesarios para asumir formalmente sus funciones.

"Cuando venga 'Kily' seguramente nos juntemos y conversemos. Estamos a disposición total; somos gente del club", agregó Hoyos, quien tomó el cargo de manera interina en abril tras la inesperada salida de Javier Mascherano por motivos personales.

El técnico tuvo un buen comienzo en el banco, pero una serie de malos resultados durante el último mes terminó con la eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup y dejó al equipo a 10 puntos de Nashville, líder de la MLS.

Por ahora, la institución no comunicó cuál será el futuro de Hoyos una vez que González tome el mando. El entrenador aseguró que está "abierto a todas las situaciones".

Además, Hoyos no podrá dirigir el próximo compromiso como local debido a una suspensión de un partido impuesta por la MLS por infringir reiteradamente la política de inicio tardío de encuentros.

Kily González será el tercer entrenador de Inter Miami durante 2026 y el cuarto desde la llegada de Messi a Estados Unidos en 2023.

El cuadro de Florida comenzó la temporada como vigente campeón de la MLS Cup, aunque quedó eliminado tempranamente de la Copa de Campeones de Concacaf y ahora necesita remontar terreno en la liga para intentar defender su corona.