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Inter Miami desperdició una ventaja de tres goles y empató ante Charlotte FC en la MLS

Publicado: | Fuente: YouTube
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nter Miami igualó 3-3 frente a Charlotte FC en el Nu Stadium por la última fecha de la fase regular de la MLS, resultado que le dejó un amargo sabor al elenco comandado por Lionel Messi luego de que le remontaran una ventaja de tres goles en el segundo tiempo, cerrando de todas formas la etapa clasificatoria en el segundo casillero de la Conferencia Este con 60 unidades rumbo a los play-offs.

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