Inter Miami dio un golpe al mercado y selló el fichaje de Casemiro

El brasileño Casemiro fichó este miércoles por Inter Miami, según anunció el club, que comunicó que su vinculación con el mediocampista se extenderá hasta mayo del próximo año, cuando concluya la Sprint Season de la MLS, aunque tendrá opción de extenderla hasta junio de 2029.

"Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí", dijo en un comunicado el futbolista, ganador de cinco Ligas de Campeones con Real Madrid.

Casemiro se incorpora a Inter Miami como agente libre, después de que finalizase en junio su contrato con Manchester United, equipo al que ayudó a levantar dos títulos: la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24.

El mediocampista acaba de disputar el Mundial con Brasil, que cayó eliminada en octavos de final frente a Noruega.

En Inter Miami compartirá vestuario con el argentino Lionel Messi, su rival habitual en múltiples clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona y al que también se ha enfrentado en incontables ocasiones con la camiseta de la 'Seleçao'.