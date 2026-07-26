Inter Miami informó que el delantero Berterame está consciente tras fuerte golpe y salida en ambulancia

El delantero argentino Germán Berterame está consciente y recuperándose tras haber salido en ambulancia este sábado en la visita de Inter Miami a Montreal, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego tras un fuerte impacto en la cabeza.

"En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora", explicó después del partido el DT Angel Guillermo Hoyos.

"Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe", añadió el técnico, que explicó que el delantero se encuentra en una clínica de Montreal, donde le están realizando estudios.

Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.

Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inconsciente, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.

El árbitro señaló penal a favor de Inter Miami por el choque y el uruguayo Luis Suárez lo aprovechó para el definitivo 0-1 en el marcador.

El propio Berterame utilizó su cuenta de Instagram para dar un breve mensaje: "Gracias a todos por el triunfo", escribió, junto a una foto de Suárez dedicándole el gol.