Leyenda del fútbol canadiense por llegada de Alexis: Su nivel está a la altura o encima de la MLS

Patrice Bernier, leyenda del fútbol canadiense y uno de los jugadores más importantes en la historia de Montreal Impact, destacó la llegada de Alexis Sánchez al club hoy conocido como CF Montreal y aseguró que la trayectoria y vigencia del delantero chileno representan un importante impulso para un plantel joven que busca mejorar su temporada en la MLS.

Bernier, quien fue capitán de Montreal, disputó 56 partidos con la selección de Canadá, ganó dos Campeonatos Canadienses con el club y fue incorporado al Salón de la Fama de Canada Soccer en 2022, comparó la expectación por Sánchez con lo que ocurrió cuando Didier Drogba llegó a la institución.

"Al principio no necesariamente te lo crees. Cuando nosotros recibimos a Didier Drogba éramos jugadores un poco mayores, con más experiencia, y dijimos: 'Bueno, Didier viene, esto es real'. Para estos jugadores debe ser algo parecido con Alexis Sánchez", sostuvo.

El exmediocampista repasó además la dimensión de la carrera del tocopillano. "Piensas: 'Jugó en Arsenal, FC Barcelona, Manchester United, Champions League, jugó Mundiales y es considerado el mejor o uno de los mejores jugadores chilenos de la historia'. Creo que eso genera entusiasmo", señaló sobre el máximo goleador histórico de la selección chilena.

Para Bernier, los 37 años del atacante tampoco representan un obstáculo para marcar diferencias. "Sí, tiene 37 años, pero todavía viene de jugar a un nivel en el que ninguno de esos jugadores ha estado. Su nivel a los 37 está a la altura del de algunos jugadores de MLS, si no es mejor, seguro", afirmó.

Montreal Impact es la misma institución que actualmente compite bajo el nombre de CF Montreal. El club canadiense adoptó su nueva denominación e identidad en 2021, por lo que la etapa de Patrice Bernier corresponde a la época en que la institución todavía utilizaba el otro nombre.

El impacto de Alexis Sánchez dentro del camarín

El histórico futbolista canadiense también puso énfasis en el efecto que puede provocar Sánchez entre sus nuevos compañeros. "Estoy seguro de que dentro del plantel los jugadores están pensando: '¿Cómo será en los entrenamientos? ¿En qué estado está? ¿Cómo es él?'. Se habla mucho de su ética de trabajo", explicó.

Bernier agregó que la presencia de varios futbolistas latinos puede facilitar su integración y convertirlo rápidamente en un referente. "Hay un pequeño grupo latino en este equipo y pueden verlo como un hermano mayor. Probablemente muchos de esos jugadores vieron a Sánchez en un Mundial y pensaron: 'Nunca voy a jugar con alguien así'. Es como decir: 'Jugaba con él en FIFA y ahora va a ser mi compañero'", comentó.

Finalmente, el exseleccionado canadiense consideró que la contratación entrega una señal positiva tanto a los hinchas como al plantel. "Hay mucho que se puede ganar con esto. Definitivamente son muy buenas noticias para los aficionados y especialmente para los jugadores. Les entrega esperanza y una energía positiva para cambiar las cosas y ojalá salvar la temporada", concluyó.