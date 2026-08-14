Lionel Messi está en duda para crucial duelo de la MLS

El técnico de Inter Miami, Guillermo Hoyos, dejó en el aire la participación de Lionel Messi en el vital encuentro de este sábado ante Nashville, que enfrenta a los dos primeros clasificados de la Major Soccer League (MLS).

El partido es crucial para los ánimos del Inter Miami, que fue eliminado esta semana de la Leagues Cup tras caer por 2-3 ante León en el regreso de Messi después del fallecimiento de su padre.

"Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro", dijo Hoyos a los medios antes del entrenamiento de este viernes.

Messi jugó la segunda mitad contra León pese a que había viajado a Argentina el fin de semana por la muerte de su progenitor, Jorge Messi, a los 68 años, y aún no se había reincorporado al grupo.