[VIDEO] Messi firmó su triplete ante CF Montreal de Alexis con golazo de tiro libre
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El argentino superó al arquero chileno Thomas Gillier con perfecta ejecución.
El argentino superó al arquero chileno Thomas Gillier con perfecta ejecución.
El argentino Lionel Messi firmó su triplete en los últimos minutos del partido entre Inter Miami y CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, con un perfecto tiro libre para decretar el 7-1 definitivo.
Messi, quien provocó un autogol en el primer tiempo y anotó dos golazos en el segundo tiempo, terminó la faena con un tiro libre desde fuera de la medialuna, un remate que no pudo detener el arquero Gillier (90+5').
Revisa el golazo de Messi para el 7-1 de Inter Miami: