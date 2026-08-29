[VIDEO] Suárez y Messi se desataron con golazos para Inter Miami ante CF Montreal de Alexis
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Autor: Redacción Cooperativa
El uruguayo anotó el cuarto gol y tres minutos después el argentino firmó su doblete.
El uruguayo anotó el cuarto gol y tres minutos después el argentino firmó su doblete.
Inter Miami estiró a 5-1 la ventaja parcial sobre CF Montreal, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, con golazos de Luis Suárez y Lionel Messi.
En el minuto 80, Messi metió una gran habilitación y dejó solo al "Pistolero", quien avanzó hasta el área para disparar al meta Gillier y decretar el 4-1.
Tres minutos después, Messi recibió un pase filtrado de Rodrigo de Paul, entró al área y la picó por encima de Gillier para firmar el 5-1.