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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Suárez y Messi se desataron con golazos para Inter Miami ante CF Montreal de Alexis

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Autor: Redacción Cooperativa

El uruguayo anotó el cuarto gol y tres minutos después el argentino firmó su doblete.

[VIDEO] Suárez y Messi se desataron con golazos para Inter Miami ante CF Montreal de Alexis
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Inter Miami estiró a 5-1 la ventaja parcial sobre CF Montreal, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, con golazos de Luis Suárez y Lionel Messi.

En el minuto 80, Messi metió una gran habilitación y dejó solo al "Pistolero", quien avanzó hasta el área para disparar al meta Gillier y decretar el 4-1.

Tres minutos después, Messi recibió un pase filtrado de Rodrigo de Paul, entró al área y la picó por encima de Gillier para firmar el 5-1.

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