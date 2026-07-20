Zidane Yáñez tiene nuevo club en la MLS

El delantero chileno Zidane Yáñez seguirá su carrera en la MLS luego de hacerse oficial este lunes su fichaje en el club Nashville SC luego de un acuerdo con New York City FC.

El futbolista nacido en Nueva Jersey ha hecho toda su carrera en el cuadro de la Gran Manzana, aunque profesionalmente solo ha jugado seis partidos en la MLS Next Pro, torneo de desarrollo que se juega paralelamente a la primera división.

De acuerdo a la información entregada por su nuevo club, la operación incluye una transacción de 50 mil dólares y otros 225 mil en incentivos.