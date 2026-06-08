ExSan Luis y S. Wanderers sorprendió con fichaje en club amateur de Llay Llay

Víctor Campos, puntero con una extensa trayectoria en el profesionalismo y con pasos destacados por San Luis de Quillota y otro por Santiago Wanderers, sorprendió al incorporarse a El Roble, equipo amateur de la comuna de Llay Llay.

El futbolista de 26 años, conocido como "Pantera", recaló en la escuadra de la Región de Valparaíso que es se coronó en la Copa de Campeones ARFA Quinta Región durante el 2023.

Ahora, buscando reencontrarse con su mejor versión después de dos años lejos de la final, decidió sumar al atacante que inició su camino deportivo en las divisiones inferiores de Colo Colo y Palestino.

Campos también defendió las camisetas de San Antonio Unido, Deportes Recoleta y Rangers.