Mundial 2026: Horrible estado de la cancha de entrenamiento causó molestia en Japón
Los nipones cambiaron su sede de tras acusar malas condiciones del césped.
Los nipones cambiaron su sede de tras acusar malas condiciones del césped.
Japón llegó a México a modo de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026 y se llevó una ingrata sorpresa al llegar a su lugar de entrenamiento.
El conjunto nipón tenía establecido el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como campo para hacer una concentración previa antes de viajar a su campamento base en Nashville (EE.UU), sin embargo, se encontraron con un césped en mal estado, imposibilitando el entrenamiento y sembrando la molestia en la delegación asiática.
Takefusa Kubo, delantero de Real Sociedad, criticó las instalaciones de Tigres, afirmando que "El campo que entrenamos ayer no estaba a nivel mundial".
Ante esto, el comité japonés se trasladó a El Barrial, instalación que alberga las prácticas de Rayados de Monterrey, donde coincidirá con la selección de Túnez y permanecerá hasta el 7 de junio, cuando se trasladen a Nashville.