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Tópicos: Deportes | Fútbol

Mundial 2026: Horrible estado de la cancha de entrenamiento causó molestia en Japón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los nipones cambiaron su sede de tras acusar malas condiciones del césped.

Mundial 2026: Horrible estado de la cancha de entrenamiento causó molestia en Japón
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Japón llegó a México a modo de preparación para el Mundial de Norteamérica 2026 y se llevó una ingrata sorpresa al llegar a su lugar de entrenamiento.

El conjunto nipón tenía establecido el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como campo para hacer una concentración previa antes de viajar a su campamento base en Nashville (EE.UU), sin embargo, se encontraron con un césped en mal estado, imposibilitando el entrenamiento y sembrando la molestia en la delegación asiática.

Takefusa Kubo, delantero de Real Sociedad, criticó las instalaciones de Tigres, afirmando que "El campo que entrenamos ayer no estaba a nivel mundial".

Ante esto, el comité japonés se trasladó a El Barrial, instalación que alberga las prácticas de Rayados de Monterrey, donde coincidirá con la selección de Túnez y permanecerá hasta el 7 de junio, cuando se trasladen a Nashville.

  

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