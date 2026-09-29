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España goleó a Croacia con Lamine Yamal como figura y estiró su histórica racha invicta

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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La selección de España, campeona del mundo, estiró a 40 partidos si racha invicta, tras golear por 4-1 a Croacia en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" de Sevilla, en la segunda fecha de la Nations League. La gran figura fue Lamine Yamal, con doblete y una asistencia. Marc Pubill y Nico Williams anotaron los otros dos tantos de los hispanos; mientras que Dion Beljo marcó para los croatas.

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