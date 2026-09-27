Irlanda derrotó a Israel con brazaletes por Gaza, protesta en el himno y sin saludo de capitanes

Irlanda venció 3-0 a Israel por la categoría B de la Nations League en el Estadio Nagyerdei de Hungría, en un partido que fue marcado por disputas extrafutbolísticas entre ambos combinados por la postura con respecto al conflicto en Gaza.

La realización del encuentro estuvo en duda debido a un boicot del "Ejército verde", hasta que en el hotel del equipo, una "mayoría significativa" de jugadores votaron a favor de disputar el cotejo, según explicó su DT Heimir Hallgrímsson.

Pese a esto, hubo futbolistas con reservas respecto a su participación, como el portero Gavin Bazunu, quien se negó a formar parte del enfrentamiento y obligó a la delegación a registrar al defensa Jimmy Dunne como tercer golero.

"Mi decisión se basa exclusivamente en mi creencia personal de que matar a personas inocentes está mal", explicó en un comunicado en sus redes sociales.

A su vez, el estratego de los "Chicos de verde" afirmó que "al jugar, los futbolistas no están apoyando lo que está ocurriendo en Gaza".

De cara al inicio del cotejo, los futbolistas irlandeses salieron al terreno de juego con cintas negras en el brazo derecho en solidaridad con "todas las vidas perdidas en Gaza", además de inclinar la cabeza hacia abajo durante el himno del combinado hebreo.

Posteriormente, el capitán irlandés Dara O'Shea rechazó darle la mano a Manor Solomon, delantero que llevaba la jineta en Israel, eligiendo hacerlo solo con los árbitros del encuentro.

En el partido, Irlanda venció cómodamente al elenco hebreo, abriendo la cuenta a los 13' mediante Troy Parrott, delantero dirigido por Manuel Pellegrini en Real Betis.

Minutos después, Adam Idah amplió la ventaja al 16' y Jack Moylan sentenció el triunfo a los 25', celebrando con un beso al brazalete negro como dedicatoria a todas las víctimas del sangriento conflicto.

De esta forma, los "Chicos de verde" sumaron sus primeros tres puntos en el grupo B3 de la Nations League, mientras que Israel se mantuvo sin unidades.