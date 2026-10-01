Rafael Leao heredó el número de Cristiano Ronaldo en Portugal

El delantero Rafael Leao utilizará la camiseta número 7 de Portugal ante Dinamarca este jueves por la Liga de Naciones, dorsal que habitualmente pertenece al capitán Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración del combinado luso durante la noche del miércoles.

La numeración fue confirmada en la lista oficial publicada por la UEFA, cuyo reglamento para la competencia establece que las selecciones deben utilizar dorsales comprendidos entre el 1 y el 23.

La Federación Portuguesa de Fútbol había confirmado previamente la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, después de la conferencia de prensa del seleccionador Jorge Jesús.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", manifestó el delantero de Al Nassr mediante un comunicado, en el que además deseó suerte a sus compañeros.

Ronaldo, quien no anunció su retiro definitivo de la selección portuguesa, dejó el Estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al partido contra Dinamarca, pese a que Jorge Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el resto del plantel.

El entrenador descartó que el atacante de 41 años se negara a entrenar, defendió su potestad para determinar la formación y adelantó que Gonçalo Ramos será titular frente a Dinamarca.

La salida de Cristiano se produjo después de que permaneciera como suplente durante la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega. Jesús negó un conflicto con el delantero y atribuyó su decisión a razones técnicas.