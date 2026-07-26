Escándalo en Santos: Neymar fue acusado de reprender en duros términos a dos juveniles

Un nuevo escándalo golpeó a Santos luego de que Neymar fuera acusado de insultar al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionar duramente al defensor João Ananias durante el entretiempo del empate 2-2 frente a Chapecoense por el Brasileirao.

Según informó Globo Esporte, la actitud del número 10 molestó a los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia, debido a que utilizó un tono considerado irrespetuoso al exigir respuestas a sus compañeros más jóvenes.

Fuentes citadas por el medio brasileño aseguraron que Neymar llamó "bosta" a Bontempo, término portugués equivalente a "mierda", y se burló del volante al decirle que enfrentaría a Chapecoense, colista del torneo, en la Serie B de la próxima temporada.

La recriminación contra João Ananias también habría superado los límites habituales del vestuario, ya que Neymar puso en duda la calidad técnica del defensor, quien marcó un autogol durante el segundo tiempo.

El conflicto durante el empate con Chapecoense

Santos se fue al descanso en ventaja por 1-0 gracias a un gol de Neymar, pero recibió dos tantos en poco más de diez minutos durante el complemento. El propio delantero convirtió mediante un penal el 2-2 definitivo sobre el final.

El medio señaló que el episodio se sumó a otros conflictos del futbolista con jugadores jóvenes. Durante 2025, Deivid Washington recibió fuertes críticas de Neymar en el vestuario y terminó llorando, según personas que presenciaron la escena.

Durante el primer semestre de 2026, Neymar también golpeó en el rostro a Robinho Jr. durante una práctica. El joven notificó extrajudicialmente a Santos por la agresión y el delantero ofreció posteriormente disculpas públicas.

El torneo de póker que molestó al equipo

Otro episodio que deterioró su relación con el plantel ocurrió cuando Neymar participó en un torneo de póker en São Paulo mientras Santos disputaba en Venezuela el partido contra Universidad Central por la Copa Sudamericana.

El atacante quedó fuera de la convocatoria por decisión del cuerpo técnico y permaneció en Brasil, pero mientras sus compañeros ganaban 4-1 jugó el BSOP Winter, cuarta fecha del Campeonato Brasileño de Póker.

Neymar reaccionó posteriormente a las críticas mediante las redes sociales y respondió: "Vai cuidar da sua vida", frase que significa "Ve a cuidar tu vida".

Los involucrados negaron los insultos

El entorno del jugador señaló que no tenía "nada que declarar", mientras que Bontempo sostuvo mediante su equipo de prensa que durante el descanso existió solamente una "recriminación general" y negó haber recibido los insultos atribuidos a Neymar.

João Ananias también negó un enfrentamiento directo con el delantero, aunque confirmó que hubo una recriminación general en el vestuario. La dirigencia de Santos anunció una reunión para investigar los detalles del conflicto.