[VIDEO] Neymar desafió el control del balón a 15 metros de altura en un reto con Klopp

El delantero brasileño Neymar Jr. fue uno de los grandes protagonistas del Red Bull Ultimate Football Challenge, un particular circuito de habilidades diseñado por Jürgen Klopp, actual Director de Fútbol Global de la marca, que reunió a figuras del fútbol mundial en pruebas marcadas por la precisión, la presión y el control técnico.

El desafío se desarrolló en tres sedes internacionales: Sao Paulo, Bilbao y Salzburgo. El grupo completo contó con una reserva única de 100 balones para superar todo el circuito y terminó la jornada con apenas seis disponibles, luego de pruebas que exigieron dominio en altura, definición en movimiento y precisión frente a objetivos interactivos.

En Sao Paulo, Neymar Jr. y el freestyler Séan Garnier enfrentaron una prueba de control aéreo sobre una plataforma ubicada a 15 metros. "Pensé que sería más fácil, pero una vez allí arriba me entró miedo. El viento cambia mucho la dirección del balón", reconoció la estrella brasileña tras la experiencia.

En Bilbao, Endrick, delantero de Real Madrid, y Richard Ríos, mediocampista de Benfica, trabajaron sobre cintas de correr gigantes en constante movimiento. La dupla recibió elogios de Klopp por una acción que combinó pase, control y definición: "El pase de Endrick en la cinta de correr y el control de Richard al primer toque para marcar fue excepcional. No creía que eso fuera posible".

La estación de Salzburgo tuvo como protagonistas a Dominik Szoboszlai, jugador de Liverpool, y Nicolas Seiwald, futbolista de RB Salzburgo, quienes enfrentaron un muro iluminado con 94 objetivos interactivos. El reto también contó con la participación de Zé Roberto, Thiago Alcântara y Bastian Schweinsteiger como mentores, mientras que el video completo está disponible en YouTube.