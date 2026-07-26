Ñublense oficializó la llegada de Esteban Calderón desde O'Higgins

Ñublense oficializó la contratación del delantero Esteban Calderón, quien se sumó al plantel de los "Diablos Rojos" en condición de préstamo desde O'Higgins.

"Le damos la bienvenida al delantero Esteban Calderón, quien llega en condición de préstamo desde O'Higgins. Vamos por una gran temporada", publicó el cuadro de Chillán en sus redes sociales para anunciar al nuevo integrante de su ofensiva.