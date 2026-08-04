Conmebol sancionó a O'Higgins por una valla dañada en el partido ante Millonarios

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol sancionó a O'Higgins por una valla dañada en el partido frente a Millonarios, disputado por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se jugó el 26 de mayo en el Estadio El Campín de Bogotá y terminó con un triunfo por 2-1 para el "Capo de Provincia", resultado que le permitió terminar segundo en el Grupo C y avanzar a los playoffs de octavos de final.

La resolución publicada por el organismo estableció que el conjunto rancagüino infringió el artículo 11.2, literal q, del Código Disciplinario de la Conmebol, disposición que considera una conducta sancionable causar daños.

¿Cuánto deberá pagar O'Higgins?

El juez único de la Comisión Disciplinaria resolvió condenar a O'Higgins al pago de 94,77 dólares, cifra correspondiente al costo de reposición de la valla dañada.

"Condenar al Club Deportivo O'Higgins al pago de USD 94,77, equivalentes al costo de reposición de la valla dañada, en concordancia con el artículo 11.2 literal q) del Código Disciplinario de la Conmebol", indicó la resolución.

El organismo informó que el monto será debitado automáticamente de los ingresos que O'Higgins debe recibir por concepto de derechos de televisión o patrocinio.

Conmebol advirtió a O'Higgins por una eventual reincidencia

La decisión incluyó una advertencia expresa al club chileno ante la posibilidad de que vuelva a incurrir en una infracción de igual o similar naturaleza.

En caso de reincidencia, la Comisión Disciplinaria podrá aplicar lo establecido en el artículo 27 del Código Disciplinario, junto con las consecuencias que puedan derivarse de dicha disposición.

¿Puede O'Higgins apelar la sanción?

O'Higgins podrá presentar un recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol dentro de un plazo de siete días corridos, contados desde la jornada siguiente a la notificación de los fundamentos de la decisión.

El eventual recurso deberá cumplir con las formalidades establecidas en el Código Disciplinario y contempla el pago de una cuota de apelación de 3.000 dólares mediante transferencia bancaria.

O'Higgins quedó fuera del torneo luego que cayó por penales en playoffs ante Boca Juniors.