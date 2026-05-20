Daniella Chávez tuvo furiosa reacción contra Bovaglio tras derrota de O'Higgins
"No tiene nivel para ilusionarse con nada", escribió.
"No tiene nivel para ilusionarse con nada", escribió.
La influencer y fanática de O'Higgins, Daniella Chávez, volvió a hacer noticia tras criticar duramente al técnico Lucas Bovaglio luego de la derrota 3-2 ante Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo por la Copa Sudamericana.
"Muchos le rendían y le rinden pleitesía a Bovaglio porque jugaba bien de local. Es lo mínimo que se pide a cualquier DT. Pero O'Higgins no sabe jugar de visita (...). Todas las clasificaciones las perdió. Para mí este DT no tiene nivel para ilusionarse con nada", escribió.
Seguido a ello, compartió otro mensaje: "Díganle al payaso de Bovaglio que no sea ahuenado y que aprenda a jugar de visita. No aprendió en Colombia con Tolima, no aprendió con Sao Paulo y ahora no supo parar el equipo contra el colista del grupo. Jugar bien en Rancagua es lo mínimo para cualquier DT".