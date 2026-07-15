O'Higgins remeció el mercado y confirmó a Tomás Avilés, excompañero de Messi en Inter Miami

O'Higgins de Rancagua remeció el mercado de pases del fútbol chileno al confirmar la incorporación del polifuncional Tomás Avilés como nuevo refuerzo. El jugador de 22 años llega en calidad de préstamo por el resto de la temporada desde Inter Miami de la MLS.

A través de sus canales oficiales, el cuadro celeste anunció el arribo del futbolista: "El volante argentino-chileno, con pasado en Racing Club de Avellaneda, Inter de Miami y CF Montréal, se suma al Capo de Provincia para afrontar los desafíos de la presente temporada. ¡Vamos con todo en esta nueva etapa de tu carrera, ahora junto a O'Higgins!".

Formado en las divisiones inferiores de Racing de Avellaneda, Avilés fue transferido en su momento por una cifra cercana a los 9 millones de dólares a Inter Miami, equipo donde compartió plantel con Lionel Messi, sumó tres títulos y formó parte del proceso del club estadounidense.

Posteriormente, el jugador —capaz de desempeñarse tanto de defensa central como de mediocampista de contención— sumó experiencia en Canadá al defender la camiseta de CF Montréal, también a préstamo.

En el ámbito internacional, Avilés cuenta con la particularidad de haber representado a la selección chilena sub 20 en primera instancia, para luego optar por defender a la escuadra de Argentina en la misma categoría durante el Mundial de la especialidad en 2023.