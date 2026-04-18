Barra de Palestino cargó contra Enzo Roco: "Obligó al plantel a no despedirse de la gente"

Una grave acusación realizó a través de redes sociales la barra de Palestino, mejor conocida como "Los Baisanos", en contra del defensa Enzo Roco por una situación vivida tras la derrota ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana.

Los fanáticos del elenco de colonia señalaron que el retorno a La Cisterna a un torneo Conmebol fue "manchado por el actuar que tuvieron los jugadores, y en particular Enzo Roco, quien al finalizar el partido obligó al plantel a no despedirse de la gente que siempre está".

"Lo realizado el martes no tiene perdón y por eso no te bancaremos ni respetaremos nunca más, porque ningún jugador está por sobre el resto de sus compañeros y, por sobre todo, jamás un jugador estará por sobre los hinchas", agregaron en el escrito.

Además, hicieron un llamado al capitán Bryan Carrasco, quien a juicio de ellos "también es cómplice de este acto desleal al permitir que un jugador recién llegado maneje el camarín a su antojo y los obligue, sin opción alguna, a faltarle el respeto a la hinchada".