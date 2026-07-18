Julián Fernández fue presentado en Atlético Tucumán tras su salida de Palestino

Este sábado, el futbolista argentino Julián Fernández fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Atlético Tucumán tras ser cedido por Palestino hasta el final de la temporada 2026.

El volante de 31 años señaló sobre la decisión de jugar en el club trasandino que "Cuando recibí el llamado de Julio (César Falcioni, DT del elenco) no dudé. Lo conozco hace tiempo, sé lo ganador que es".

Además, afirmó que está "Con mucha ilusión, ganas de trabajar y ponerme lo más rápido a disposición" con respecto a su nueva etapa.

Fernández jugará a préstamo en el cuadro tucumano hasta fin de año y tendrá que volver a Palestino, ya que la cesión no cuenta con opción de compra.