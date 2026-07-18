Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.6°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Julián Fernández fue presentado en Atlético Tucumán tras su salida de Palestino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista argentino fue cedido por el club árabe hasta final de la presente temporada.

Julián Fernández fue presentado en Atlético Tucumán tras su salida de Palestino
 X @ATOficial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado, el futbolista argentino Julián Fernández fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Atlético Tucumán tras ser cedido por Palestino hasta el final de la temporada 2026.

El volante de 31 años señaló sobre la decisión de jugar en el club trasandino que "Cuando recibí el llamado de Julio (César Falcioni, DT del elenco) no dudé. Lo conozco hace tiempo, sé lo ganador que es".

Además, afirmó que está "Con mucha ilusión, ganas de trabajar y ponerme lo más rápido a disposición" con respecto a su nueva etapa.

Fernández jugará a préstamo en el cuadro tucumano hasta fin de año y tendrá que volver a Palestino, ya que la cesión no cuenta con opción de compra.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada