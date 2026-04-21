Dirigencia de Rangers quiere revertir el retiro de Javier Araya: Seguiremos brindándole todo el apoyo

El gerente general de Rangers de Talca, Daniel Mejías, se pronunció sobre el sorpresivo anuncio de retiro del canterano de 20 años Javier Araya y su delicada situación personal.

El futbolista, a través de su cuenta de Instagram, anunció que deja la actividad profesional: "Les quería dar una noticia familia rojinegra, estoy combatiendo una depresión, pasándola mal. Les quería comentar que ya no seguiré jugando, espero algún día nos podamos encontrar", comunicó.

Por su parte, el directivo piducano se refirió al momento del formado en el elenco talquino: "Como institución seguiremos brindándole todo el apoyo que esté a nuestro alcance porque entendemos que la salud mental es muy delicada, a la cual hay que prestarle mucha atención", comunicó

"Para nosotros es una situación muy lamentable ya que Javier es parte importante de nuestro patrimonio, no solo deportivo sino que humano. Durante este tiempo, hemos estado muy cerca de él, apoyándolo en distintas instancias a todo nivel", dijo.

"Si bien hoy es evidente que lo necesitamos más que nunca en la cancha por la situación en la que nos encontramos, pero nuestra preocupación principal es la persona", cerró.