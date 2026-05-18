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Tópicos: Deportes | Fútbol | Rangers

Duró solo dos meses: Jaime Vera dejó Rangers por malos resultados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Pillo" no pudo darle la vuelta a la mala situación del cuadro piducano.

Duró solo dos meses: Jaime Vera dejó Rangers por malos resultados
 @rangersdetalca.cl
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Este lunes, Jaime Vera dejó la banca de Rangers tras caer 2-1 ante Unión San Felipe, contabilizando solo dos meses en el cargo.

El "Pillo" llegó el 17 de marzo como reemplazo de Erwin Durán con la misión de levantar al conjunto talquino, sin embargo, seis derrotas y dos empates, que tienen a los rojinegros en el último lugar de la Liga de Ascenso, marcaron el ciclo del entrenador 

La salida fue dada a conocer mediante las redes sociales del club:

 

El panorama para el cuadro piducano es cada vez más incierto, puesto que marcha colista de la categoría de plata con tres puntos de 36 posibles, a cuatro del penúltimo, Deportes Santa Cruz. 

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