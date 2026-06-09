Atlético de Madrid rechazó millonaria oferta de Real Madrid por Julián Alvarez
El club "merengue" presentó una propuesta de 150 millones de euros por el delantero argentino.
El club "merengue" presentó una propuesta de 150 millones de euros por el delantero argentino.
Atlético de Madrid rechazó una oferta de Real Madrid por los derechos federativos del delantero argentino Julián Alvarez, según informó el propio club "merengue" en un comunicado oficial.
De acuerdo a la información entregada por Real Madrid, la propuesta fue realizada tras una reunión de su Junta Directiva y alcanzó los 150 millones de euros por el atacante campeón del mundo con la selección argentina.
Atlético de Madrid estudió y valoró el ofrecimiento, además de agradecer el gesto en el marco de las buenas relaciones entre ambos clubes, pero finalmente rechazó la operación y se remitió a la cláusula de rescisión del jugador.