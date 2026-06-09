Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.8°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Atlético de Madrid rechazó millonaria oferta de Real Madrid por Julián Alvarez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club "merengue" presentó una propuesta de 150 millones de euros por el delantero argentino.

Atlético de Madrid rechazó millonaria oferta de Real Madrid por Julián Alvarez
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Atlético de Madrid rechazó una oferta de Real Madrid por los derechos federativos del delantero argentino Julián Alvarez, según informó el propio club "merengue" en un comunicado oficial.

De acuerdo a la información entregada por Real Madrid, la propuesta fue realizada tras una reunión de su Junta Directiva y alcanzó los 150 millones de euros por el atacante campeón del mundo con la selección argentina.

Atlético de Madrid estudió y valoró el ofrecimiento, además de agradecer el gesto en el marco de las buenas relaciones entre ambos clubes, pero finalmente rechazó la operación y se remitió a la cláusula de rescisión del jugador.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada