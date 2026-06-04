Benfica oficializó oferta de Florentino Pérez por Mourinho

Benfica confirmó este jueves la intención de Florentino Pérez, candidato a la presidencia de Real Madrid, de contratar al técnico portugués José Mourinho para la próxima temporada del club español.

La institución lusa informó a la Comisión del Mercado de Valores que la candidatura del dirigente madridista manifestó su firme intención de fichar al entrenador en caso de ganar las elecciones del próximo domingo 7 de junio, operación que se concretará por 15 millones de euros, correspondientes a la cláusula de rescisión de su contrato vigente.

Mourinho, que dirige actualmente a Benfica, ya estuvo al mando de Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Su eventual regreso quedó instalado luego de que la candidatura de Florentino Pérez publicara una imagen del portugués con la camiseta blanca, aunque medios lusos afirmaron que el entrenador negó haber posado con esa indumentaria y apuntó a una creación con inteligencia artificial.