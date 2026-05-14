¿Como Zamorano? Mbappé aseguró que Arbeloa le dijo que es el cuarto delantero

El francés Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid que fue pifiado este jueves en el triunfo ante Real Oviedo en La Liga de España, explicó su suplencia en esta jornada y aseguró que el técnico Alvaro Arbeloa le dijo que era el cuarto delantero en el equipo, una situación parecida a la que vivió el chileno Iván Zamorano en 1995.

"Estoy bien. Al cien por ciento. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero del plantel, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", declaró en zona mixta.

La situación que acusó Mbappé fue parecida a la que experimentó "Bam Bam" Zamorano en la temporada 1994-1995, cuando fue considerado quinto delantero por el técnico argentino Jorge Valdano.

Sin embargo, Zamorano se ganó la titularidad esa temporada, y fue goleador estrella para dar el título al "Merengue" en 1995.

Respecto a la situación de este jueves, Mbappé precisó que "cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Masantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos".

Finalmente, Mbappé habló sobre las pifias que recibió en el partido: "Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal. A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso".

Arbeloa contestó a Mbappé y lo desmintió

En la rueda de prensa posterior al partido, fue el turno de Arbeloa para realizar sus declaraciones y respondió a Mbappé, desmintiendo la frase que acusó el francés.

"Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar", dijo.

"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", agregó.