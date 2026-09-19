DT de Real Madrid Sub 20 elogió a S. Wanderers: Los hinchas tienen que estar orgullosos

Alvaro López, técnico de Real Madrid Sub 20, dedicó elogios a Santiago Wanderers tras ganar con los merengues la Copa Intercontinental en España, y manifestó que los hinchas caturros tienen que estar orgullosos del equipo.

"Es una generación que le traerá éxito a los caturros y a la selección chilena", dijo el técnico español, quien explicó que estudió la historia del club: "Es el Decano de Chile", afirmó en TNT Sports.

"La afición tiene que estar orgullosa, porque los chicos hicieron un partidazo", expresó.

Finalmente, López destacó que Santiago Wanderers "tiene un grupo de jugadores que tienen el reto de ascender, pero sin duda van a llamar la atención y dar buenos momentos para el equipo".