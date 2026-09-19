Thomas Briceño impuso su experiencia y ganó oro en el judo de los Juegos Sudamericanos

Thomas Briceño impuso toda su experiencia este sábado y ganó la medalla de oro para el Team Chile en la final del judo, categoría -100 kilos, en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Briceño, campeón Panamericano en Lima 2019 y medalla de plata en Santiago 2023, impuso su jerarquía y ganó el oro de los Odesur tras derrotar en la final ante el venezolano Samuel Corzo.

El Team Chile, además, sumó otras medallas esta jornada en el judo.

Francisco Solis, en la categoría +100 kilos, ganó presea de plata, tras perder la final ante el brasileño Andrey de Souza.

Jorge Pérez, en tanto, se quedó con el bronce en la categoría -81 kilos, tras vencer al panameño Alexis Harrison.

Y en el judo femenino, Mary Dee Vargas, en la categoría -48 kilos, superó a la ecuatoriana Laura Vásquez para ganar otra medalla de bronce.