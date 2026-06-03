Florentino Pérez anunció que Mourinho será el DT de Real Madrid si es reelegido presidente

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, anunció que el portugués José Mourinho será director técnico del equipo blanco si es reelegido en las elecciones que se celebrarán este domingo 7 de junio.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026, Mucha historia por hacer', apareció la imagen del entrenador portugués con la camiseta de Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club merengue, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..", y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el 'Sí'.

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, ganando una liga, una Copa del Rey y una Supercopa.

Jose Mourinho dirigió hasta hace algunas semanas a Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en Ferenbahce de Turquía.

Si Florentino sale elegido el domingo presidente de Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial.

Además, Florentino Pérez anunció que este jueves revelará el fichaje de un gran jugador si gana las elecciones.

En paralelo, su contendor, Enrique Riquelme, prometió el fichaje del noruego Erling Haaland, estrella de Manchester City, si vence el domingo.