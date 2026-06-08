Mourinho apareció tras el triunfo de Florentino: "Sí, por supuesto"

El entrenador portugués José Mourinho apareció en redes sociales tras el triunfo de Florentino Pérez en las elecciones de Real Madrid y avaló su regreso a la banca del club blanco con un breve vídeo en el que asegura "sí, por supuesto".

La cuenta de X de la candidatura de Florentino Pérez publicó el vídeo nada más confirmarse la reelección del presidente del club blanco.

"Sí, por supuesto", aseguró sonriente Mourinho en la grabación, en la que viste una camiseta blanca, pero no la de Real Madrid.

Es el segundo vídeo en el que aparece el todavía técnico del Benfica desde que Florentino Pérez anunció el pasado jueves que apostaba por su retorno a la dirección técnica madridista, que ya dirigió durante tres temporadas hasta junio de 2013.

En el anterior, también divulgado en la cuenta 'Florentino 2026', el entrenador portugués apareció con la camiseta de Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Mourinho, de 63 años, reveló poco después que las imágenes habían sido hechas con inteligencia artificial.

En su etapa en Real Madrid, el entrenador portugués ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa.