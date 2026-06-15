Mourinho tiene su primer refuerzo en su retorno a Real Madrid

El lateral izquierdo español Marc Cucurella jugará en Real Madrid las próximas seis temporadas al haber alcanzado un acuerdo con Chelsea inglés, donde ha jugado las últimas cuatro campañas, según anunció este lunes el club merengue.

El club madridista dio a conocer en un comunicado el traspaso de Cucurrella, de 27 años y quien se encuentra concentrado con la selección española para disputar el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Después de que se hiciera oficial el regreso del portugués Jose Mourinho al banquillo del conjunto blanco después de 13 temporadas de su primera etapa, Cucurella es el primer fichaje confirmado para reforzar la plantilla.

El presidente del club, Florentino Pérez, también garantizó durante la campaña electoral las incorporaciones del central francés Ibrahima Konaté, quien llegaría libre de Liverpool, y del lateral neerlandés Denzel Dumfries, quien tiene contrato con Inter de Milán hasta 2028.