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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

UDI hace votos por que la sala cuna salga este año, pero apoya gradualidad propuesta por el Gobierno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"(Universalizar) no es posible hoy día, no podemos hacer castillos en el aire", dijo a Cooperativa la diputada y jefa de bancada Flor Weisse.

De cara a la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo resaltó que, para materializar el proyecto, "el Estado tendrá que hacer un esfuerzo y el ministro Quiroz también".

UDI hace votos por que la sala cuna salga este año, pero apoya gradualidad propuesta por el Gobierno
 ATON (referencial)

Weisse recordó que esta iniciativa lleva dos décadas en discusión, pero defendió los plazos planteados por la Administración Kast: "Esto hay que hacerlo con los pies en la tierra, no crear falsas expectativas. Las familias están cansadas de que se les venda humo".

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En medio de la expectación por la presentación de nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, reafirmó este lunes el compromiso de su partido para que la iniciativa se convierta en ley este mismo año.

De todas maneras, pese a la urgencia, la parlamentaria señaló en entrevista con El Diario de Cooperativa que cualquier avance debe ser responsable y ajustado a la realidad económica del país.

"(Universalizar) no es posible hoy, no podemos hacer castillos en el aire. Aquí lo que tenemos que llevar primero en este gobierno son principios de transparencia, de honestidad y de poner los datos ciertos en la mesa del debate y que se conozcan por todos; entender que los números son números y las matemáticas hay que hacerlas cuadrar", analizó Weisse.

Más información en instantes.

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