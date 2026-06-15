UDI hace votos por que la sala cuna salga este año, pero apoya gradualidad propuesta por el Gobierno

En medio de la expectación por la presentación de nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, reafirmó este lunes el compromiso de su partido para que la iniciativa se convierta en ley este mismo año.

De todas maneras, pese a la urgencia, la parlamentaria señaló en entrevista con El Diario de Cooperativa que cualquier avance debe ser responsable y ajustado a la realidad económica del país.

"(Universalizar) no es posible hoy, no podemos hacer castillos en el aire. Aquí lo que tenemos que llevar primero en este gobierno son principios de transparencia, de honestidad y de poner los datos ciertos en la mesa del debate y que se conozcan por todos; entender que los números son números y las matemáticas hay que hacerlas cuadrar", analizó Weisse.

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