UDI hace votos por que la sala cuna salga este año, pero apoya gradualidad propuesta por el Gobierno
"(Universalizar) no es posible hoy día, no podemos hacer castillos en el aire", dijo a Cooperativa la diputada y jefa de bancada Flor Weisse.
De cara a la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo resaltó que, para materializar el proyecto, "el Estado tendrá que hacer un esfuerzo y el ministro Quiroz también".
Weisse recordó que esta iniciativa lleva dos décadas en discusión, pero defendió los plazos planteados por la Administración Kast: "Esto hay que hacerlo con los pies en la tierra, no crear falsas expectativas. Las familias están cansadas de que se les venda humo".