Mourinho y nivel de su Real Madrid: "Solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos"

El entrenador de Real Madrid, José Mourinho, se mostró satisfecho con el rendimiento de su plantel luego de la victoria por 3-0 sobre Schalke 04 en Alemania y destacó la calidad de los jugadores que tiene a disposición para afrontar la temporada.

"En este momento, es difícil hablar individualmente, porque estamos creciendo como equipo. Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos. De la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy bueno", señaló el portugués a Real Madrid TV.

Mourinho también valoró la adaptación de los futbolistas que se incorporaron más tarde a los trabajos y mencionó específicamente a Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Jude Bellingham, Marc Cucurella y Ousmane Diomande, cuyos minutos fueron administrados de acuerdo con su condición física.

Mourinho valoró el crecimiento de Real Madrid antes de la competencia oficial

El técnico explicó que existen diferencias de ritmo entre quienes comenzaron desde el primer día y aquellos que se sumaron posteriormente, aunque aseguró que el equipo está incorporando progresivamente sus conceptos tácticos. "Trabajando muy bien como equipo, con balón, sin balón, un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar lo bueno, que es competir de verdad, luchar por puntos", afirmó.

Además, Mourinho destacó la disposición mostrada por el plantel durante la preparación: "Los jugadores están ilusionados", sostuvo, antes de valorar que algunos integrantes se presentaron anticipadamente y que quienes se incorporaron más tarde llegaron después de realizar una buena preparación individual.

El portugués cerró su análisis resaltando el funcionamiento colectivo conseguido durante la pretemporada. "Estamos jugando como un equipo, existe empatía y trabajo colectivo, el equipo se está pareciendo a un equipo", expresó después del último amistoso antes del comienzo de los compromisos oficiales.