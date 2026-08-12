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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Real Madrid batió a Deportivo La Coruña y estiró su invicto en la pretemporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de José Mourinho continúa su preparación para el debut en La Liga.

Real Madrid batió a Deportivo La Coruña y estiró su invicto en la pretemporada
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Real Madrid estiró su invicto en la pretemporada, tras vencer por la mínima este miércoles en un amistoso a Deportivo La Coruña, en el Estadio de Riazor.

El equipo de José Mourinho sigue sin poder contar con los mundialistas Marc Cucurella, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y el fichaje estrella Yan Diomandé, pero saltó a la cancha con un equipo parecido al que tendrá que afrontar el debut en La Liga, el 22 de agosto, ante Espanyol en Cataluña.

El partido se desniveló al final del primer tiempo, con el solitario gol de Brahím Díaz, después de un contragolpe que inició el arquero Andriy Lunin (45+2').

Para Deportivo, este fue su último amistoso, y se prepará ahora para el debut en La Liga, ante Elche el lunes 17 de agosto.

Real Madrid, por su lado, tendrá un partido de preparación más, el domingo 16 ante Schalke 04, en Gelsenkirchen, a las 11:00 horas (15:00 GMT).

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