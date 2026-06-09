Real Madrid formalizó oferta a Benfica para pagar la cláusula de rescisión de José Mourinho

Benfica informó que José Mourinho aceptó volver a Real Madrid luego que el club español formalizara su oferta de 15 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión del contrato que tiene el técnico portugués con el cuadro de Lisboa.

El anuncio fue realizado en un mensaje remitido este martes a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal.

José Mourinho, de 63 años, firmó en septiembre pasado un contrato con Benfica hasta 2027, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual temporada para que el club y el entrenador decidieran si querían continuar con el vínculo.

Mourinho y Benfica continuaron ese vínculo tras ese período de gracia, por lo que Real Madrid está obligado a pagar esta cláusula de rescisión.

En Benfica, Mourinho terminó la temporada invicto, aunque en el tercer lugar de la liga, y sin ganar ningún título.

José Mourinho iniciará ahora una segunda etapa en Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, período en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.