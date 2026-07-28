Real Madrid goleó a Leganés en su segundo amistoso de pretemporada

Real Madrid goleó por 4-1 a Leganés en un amistoso de pretemporada disputado en el Estadio "Alfredo Di Stéfano" y consiguió su segunda victoria en la pretemporada, tras imponerse ante Alcorcón el pasado viernes.

El elenco dirigido por José Mourinho contó con la titularidad del uruguayo Federico Valverde, quien se reintegró al equipo después de su participación en el Mundial 2026 con La Celeste.

El volante uruguayo abrió el marcador a los 21' con un disparo cruzado tras un gran pase filtrado de Arda Guler y minutos más tarde Gonzalo García amplió la ventaja tras la habilitación de Trent Alexander-Arnold (25').

El conjunto "pepinero" descontó rápidamente mediante un tanto de Naim García al 36' que puso el 2-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

En el complemento, el club madrileño tomó distancia tras dos rápidas anotaciones por parte de Franco Mastantuono, que aprovechó un rebote en el 58', sumado a un autogol de Rubén Pulido al 60' que cerró la goleada para los "merengues".

El próximo desafío amistoso de Real Madrid será contra Fiorentina, este sábado a las 12:00 horas (16:00 GMT).