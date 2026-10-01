Real Madrid movió sus fichas ante la UEFA por el caso Negreira

La UEFA confirmó que recibió documentación enviada por Real Madrid relacionada con el denominado caso Negreira, investigación que aborda los pagos efectuados por FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros de España.

El máximo organismo del fútbol europeo señaló que los antecedentes remitidos por el cuadro "merengue" "serán tenidos en cuenta como parte de su investigación en curso".

El envío de los documentos había sido anunciado previamente por el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quien informó que el club estaba recopilando antecedentes sobre el caso con el objetivo de ponerlos a disposición de la UEFA.

La investigación gira en torno a los pagos realizados por FC Barcelona a quien ejerció como vicepresidente del Comité Técnico de Arbitros, antecedentes que continúan siendo analizados tanto en España como por el organismo rector del fútbol europeo.