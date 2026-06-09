Real Madrid oficializó la salida de Alvaro Arbeloa

Este martes, Real Madrid anunció de manera oficial la salida de su entrenador Alvaro Arbeloa mediante un comunicado publicado en el sitio web del club "merengue" que fue difundido en redes sociales.

El estratega español se había hecho cargo de la dirección del equipo de manera interina tras la turbulenta salida de su compatriota Xabi Alonso, marcada por tensiones dentro del camarín que llegaron a su punto más alto durante el mando de Arbeloa, destacando el encontrón a golpes entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde, que terminó con este último hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral.

En el escrito, el club afirmó que "El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club."

"El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.", concluyó el comunicado.

Arbeloa dejó el cuadro de la capital sin haber podido darle la vuelta a una temporada que finalizó sin títulos para los de la capital, totalizando 28 partidos en los que logró 18 victorias, dos empates y ocho derrotas, logrando un subcampeonato en La Liga, a ocho puntos del campeón FC Barcelona, además de la eliminación de Champions League frente a Bayern Múnich en cuartos de final y la salida temprana de Copa del Rey con Albacete, equipo de segunda división.

El sucesor del español en la dirección técnica aún no ha sido confirmado, pero todo indica que será el portugués José Mourinho, que prometió volver a Real Madrid si es que Florentino Pérez ganaba la elección a la presidencia del club.