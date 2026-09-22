Real Madrid perdió la paciencia y exigió la salida del presidente de la liga española

El club Real Madrid pidió públicamente que Javier Tebas deje la presidencia de LaLiga, luego de un nuevo enfrentamiento entre el club y el máximo dirigente de la competición española.

A través de un comunicado, el elenco "merengue" sostuvo que LaLiga necesita "con urgencia" un dirigente capaz de administrar el torneo y desarrollar su potencial con "el deber elemental de la neutralidad".

"El presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección", señaló Real Madrid.

El club además calificó como "intolerable" que Tebas utilice su posición institucional para "seguir descalificando y atacando al Real Madrid" y aseguró que resulta preocupante que quien debe representar a todos los equipos continúe enfrentándose públicamente con la institución.

La reacción se produjo después de que Tebas publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó las críticas del entorno madridista hacia los arbitrajes y afirmó que sostener que los jueces están dirigidos contra Real Madrid es "vivir en otra galaxia".

El dirigente también acusó a sectores vinculados al club de construir "el relato de siempre" sobre una supuesta conspiración arbitral y sostuvo que ningún equipo tiene derecho a "un arbitraje a la carta".

Real Madrid consideró que la última intervención de Tebas fue "especialmente grave e incomprensible" y cuestionó que el presidente de LaLiga se permita además valorar la estrategia deportiva del club.