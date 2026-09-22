Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente José Antonio Kast reivindicó los objetivos y esfuerzos de su Gobierno en materia fronteriza, de seguridad y económica; pero reconoció que esta última aún "no despega".

"Si bien la economía aún no despega y el desempleo -que angustia a miles de familias- se mantiene alto, el cambio va a llegar. Los resultados tardan, pero las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha", sostuvo el Mandatario.

"Ésa es la diferencia entre una dirección que sabe a dónde va y una que sólo reacciona sin rumbo alguno. Después de años de estancamiento, Chile está de vuelta", enfatizó Kast.

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