Real Madrid sumó a su tercer refuerzo mundialista en apenas tres días

Real Madrid hizo oficial este jueves el fichaje del francés Ibrahima Konaté, y confirmó que el acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, a través de un comunicado.

La incorporación del jugador estaba anunciada desde la campaña electoral de los comicios por la presidencia del club blanco, ya que Florentino Pérez había prometido su incorporación si salía reelegido.

Konaté, hasta ahora jugador de Liverpool, se encuentra convocado por la selección de Francia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si bien no disputó ningún minuto en el debut del combinado galo frente a Senegal, en el que se impusieron por 3-1.

La pasada temporada, el central, de 27 años, disputó 36 encuentros con Liverpool en la Premier League, en los que anotó un gol, y otros 10 en la Liga de Campeones, en los que sumó otro tanto. En total, superó los 4.200 minutos jugados, con apenas 10 tarjetas amarillas.

En su palmarés, cuenta con el subcampeonato del mundo obtenido por Francia en el Mundial de Catar 2022, así como dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League con el Liverpool.

El francés se suma a los fichajes ya oficiales del español Marc Cucurella y el portugués Bernardo Silva, así como a la incorporación del portugués Jose Mourinho como entrenador.