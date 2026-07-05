Se sigue armando: Real Madrid anunció a Denzel Dumfries como su cuarto fichaje

Real Madrid anunció el flamante fichaje del lateral derecho neeerlandés Denzel Dumfries, que culminado su paso por el Mundial 2026 selló su arribo desde Inter de Milán.

Con dos años de contrato aún por delante con los italianos, los "merengues" informaron el acuerdo por el traspaso sellado hasta el 30 de junio de 2030.

El club blanco no detalló el coste de la operación por el jugador de 30 años, que algunos medios han cifrado en 20 millones de euros.

Al margen del entrenador portugués José Mourinho, Dumfries es el cuarto fichaje de Real Madrid para la próxima temporada, sumándose al lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea; el portugués Bernardo Silva, exManchester City, y del central francés Ibrahima Konaté, que llegó desde Liverpool.

En los casos de Silva y Konaté, ficharon como agentes libres al haber finalizado sus respectivos contratos. En tanto, los fichajes de Dumfries y Konaté fueron compromisos adquiridos por Florentino Pérez durante la campaña electoral que derivó en su permanencia como presidente del club.

En cuanto a Dumfries, se despidió de los "nerazurri" a través de un emotivo video en Instagram: "Ha llegado el momento de despedirme de algo que significa muchísimo para mí: el Inter. Estos cinco años han sido un viaje increíble, lleno de momentos inolvidables, de grandes alegrías y también de algunas dificultades".

Dumfries llegó al Inter en el verano de 2021 y sumó varios títulos a su palmarés, incluido dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. En las cinco temporadas en el Inter, marcó 20 goles y dio 15 asistencias.