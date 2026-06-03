[VIDEO] Stefan Kramer volvió a impactar con imitaciones de Mourinho y Florentino Pérez

El comediante nacional Stefan Kramer volvió a impactar en sus redes sociales con un parodia relacionada con el mundo del fútbol, esta vez con dos sorprendentes imitaciones: El técnico portugués José Mourinho y el español Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.

En el video en sus redes sociales, Kramer aparece caracterizado como el entrenador luso, con el acento típico de Mourinho cuando habla español, y también como Florentino, parodiando las negociaciones para el regreso de "The Special One" al club merengue.

Revisa la imitación de Kramer de Mourinho y Florentino Pérez: