Armani se despidió de River Plate: "Fue el club que soñé defender desde niño"

Franco Armani, portero argentino de 39 años, se despidió este lunes de River Plate después de defender su camiesta las últimas nueve temporadas, para regresar a Atlético Nacional con el objetivo de tener minutos en su último año de carrera.

"Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", expresó en su conferencia de despedida.

Seguido a ello precisó: "Nunca esperé la posibilidad esta que me llegó a esta altura de mi carrera, no lo tenía en mis planes. Voy dirigido a seguir compitiendo, para mi último año de carrera terminarlo de la mejor manera".

El portero llegó al "Millonario" en 2018 y cosechó un total de ocho títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018, que obtuvo tras derrotar a Boca Juniors en una histórica final en Madrid y que describió este lunes como su mayor logro en el club.

Consultado sobre su decisión de regresar a Atlético Nacional, equipo en el que jugó entre 2010 y 2017 y con el cual también levantó la Libertadores (2016), explicó que fue "una decisión muy difícil" que tomó tras perder la titularidad con el joven Santiago Beltrán debido a una serie de lesiones en los últimos meses.