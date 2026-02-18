Síguenos:
River contó con Paulo Díaz en sufrido triunfo sobre equipo de Segunda División en la Copa Argentina

Publicado: | Fuente: TyC Sports (YouTube)
River Plate, con Paulo Díaz de titular, se complicó más de la cuenta para vencer al Club Ciudad de Bolívar, que este año por primera vez juega la Segunda División trasandina, y así superar la primera ronda de la Copa Argentina.

Los “millonarios” se llenaron de críticas por su baja actuación, que solo pudo desequilibrar el marcador con un penal de Juan Fernando Quintero a los 87’ para el 1-0 definitivo, dejando a River emparejado con Aldosivi en la siguiente ronda.

