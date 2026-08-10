River oficializó el fichaje del subcampeón del Mundial 2026 Thiago Almada

River Plate oficializó este martes el fichaje del volante Thiago Almada, quien fue campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026

El "Millonario" pagó aproximadamente 20 millones de euros a Atlético de Madrid para contar con sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2030, convirtiendo al mediocampista en la contratación más cara de la historia del balompié trasandino.

"Estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate y quería agradecerles por el cariño, por el mensaje que me han mandado todo este tiempo y espero poder darles muchas alegrías. Un abrazo grande", afirmó el jugador.

Almada, formado en Vélez Sarsfield, cuenta con pasos por Atlanta United, Botafogo, donde consiguió la Copa Libertadores en 2023 y Olympique de Lyon.

Durante la pasada temporada, disputó 40 partidos en el elenco "colchonero", contabilizando cuatro goles y dos asistencias.

De esta forma, River Plate sumó otro refuerzo en su amplio mercado de fichajes, en el se destacan incorporaciones como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, más la vuelta de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Pese a esto, el cuadro dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet marcha último en el Torneo de Clausura de la liga argentina, en el que lleva cuatro derrotas en la misma cantidad de jornadas.