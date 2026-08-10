EE.UU. restituyó visa al exministro Juan Carlos Muñoz tras polémica por cable chino

Estados Unidos restituyó la visa al exministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, luego de que el documento fuera revocado en febrero pasado en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino que busca conectar Chile con China.

Según informó La Tercera, el Gobierno estadounidense devolvió el documento de viaje al exsecretario de Estado, con lo que puso término a la sanción que pesaba sobre él.

La medida original se conoció el pasado 20 de febrero y afectó también al entonces subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, quienes estaban vinculados a las gestiones por el denominado "cable chino".

La sanción aplicada en febrero

El Gobierno de Estados Unidos sostuvo que los funcionarios habían participado en acciones que, a su juicio, comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional.

La decisión se produjo mientras el Gobierno de Gabriel Boric impulsaba el proyecto de cable submarino destinado a conectar Sudamérica con Asia, iniciativa que generó reparos en Washington por la participación de China.

Tras conocer la revocación de su visa, Muñoz había destacado sus vínculos personales y familiares con Estados Unidos. "Personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios", señaló entonces el exministro.

Agregó que la decisión le afectaba de forma especial porque se trataba de un país al que mantenía un fuerte vínculo personal.