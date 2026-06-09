Ronaldinho lanzó su primer álbum musical con figuras internacionales

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo en 2002 y leyenda de Barcelona, estrenó "Camisa 10", el primer álbum musical de su propio sello internacional.

El proyecto reúne 60 temas con artistas de 18 países y nombres como Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, en una mezcla de dancehall, afrobeats, pop urbano, trap y reggaetón latino.

"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó Ronaldinho, cuya voz aparece en tres canciones: "Perfil,Vamos Celebrar" y "La Verde".