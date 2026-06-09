Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.0°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ronaldinho

Ronaldinho lanzó su primer álbum musical con figuras internacionales

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El astro brasileño estrenó "Camisa 10", proyecto que reúne 60 canciones y artistas de 18 países.

Ronaldinho lanzó su primer álbum musical con figuras internacionales
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo en 2002 y leyenda de Barcelona, estrenó "Camisa 10", el primer álbum musical de su propio sello internacional.

El proyecto reúne 60 temas con artistas de 18 países y nombres como Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, en una mezcla de dancehall, afrobeats, pop urbano, trap y reggaetón latino.

"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó Ronaldinho, cuya voz aparece en tres canciones: "Perfil,Vamos Celebrar" y "La Verde".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada